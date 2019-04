Langverwachte restauratiewerken aan Fort Liezele gaan van start Els Dalemans

08 april 2019

11u01 0 Puurs-Sint-Amands De langverwachte restauratiewerken aan het Fort van Liezele in Puurs-Sint-Amands zijn van start gegaan. “De rechterkant van het fort wordt vrijgegraven, om aan de betonconstructie te kunnen werken. Aan de klus hangt een prijskaartje van 1,3 miljoen euro”, zegt Veerle Van Meerbergen van de dienst Ruimte.

Het Fort van Liezele werd gebouwd in 1908, en is het best bewaarde en meest complete fort van de voormalige Vesting Antwerpen. Het fort werd 1979 aangekocht door de gemeente Puurs, die de site samen met de vzw Fort Liezele restaureert.

“Zo’n tien jaar geleden werd de linkerkant van het Fort Liezele grondig aangepakt en waterdicht gemaakt. We dienden toen ook voor de rechterkant een subsidiedossier in bij de dienst Erfgoed, en we hebben héél lang moeten wachten op groen licht. Een decennium later is het eindelijk zover, en kan ook de rechterkant onder handen genomen worden.”

“Concreet wordt een groot deel van het fort volledig vrijgegraven. De bergen zand -wel vier meter hoog- die het gebouw bedekken worden tijdelijk verplaatst. Zo komt de betonconstructie bloot te liggen, die kan worden gerenoveerd en meteen grondig en volledig waterdicht wordt gemaakt. Daarna komt er een drainagelaag over het fort heen, en worden de bergen zand weer op hun plaats gelegd. Het is heel belangrijk dat het resultaat er weer exact hetzelfde zal uitzien als voor de werken.”

“Deze grote graafwerken kunnen enkel gebeuren met even grote graafmachines. Maar die konden we niet zomaar tot op de juiste plaats krijgen. De brug naar de ingang van het fort toe was mogelijk niet sterk genoeg om het gewicht te dragen. Daarna zouden we de kranen ook door de reeds gerestaureerde delen van het fort moeten manoeuvreren, met mogelijke schade tot gevolg.”

“Dat risico wilden we niet nemen, daarom lieten we een ponton aanrukken dat in de fortgracht werd geplaatst. Zo konden we het nodige materiaal veilig aan de overkant krijgen. Samen met deze grote werken, wordt meteen ook het binnen- en buitenschrijnwerk van het gebouw volledig vernieuwd.”

Wanneer de klus precies zal geklaard zijn, is nog niet duidelijk. “De aannemer wil snel te werk gaan, want in het fort zitten ook vleermuizen. Dat is een kwetsbare diersoort, die heel strikt beschermd wordt. We mogen bijvoorbeeld niet in het fort werken wanneer de vleermuizen aan hun winterslaap bezig zijn, en mogen hen ook verder niet te veel storen. Hoe sneller alles achter de rug is, hoe beter.”

Met deze grote investering zijn de restauratiewerken aan het Fort Liezele nog niet helemaal rond. “Ook het keelfront en de dakbedekking vooraan moeten hoognodig aangepakt worden, net als de geschutskoepel. Maar ook voor deze fasen moeten eerst subsidiedossiers worden ingediend, om daarna weer geduldig te wachten op goedkeuring.”

Het Fort van Liezele blijft tijdens de werken toegankelijk voor bezoeken en rondleidingen.