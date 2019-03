Landelijke Gilden informeren over asbest Els Dalemans

20 maart 2019

15u54 0 Puurs-Sint-Amands De Landelijke Gilden van Klein-Brabant organiseren op donderdag 28 maart samen een informatieavond rond asbest.

“Vlaanderen telt nog ontzettend veel bijgebouwen, stalletjes, garages en meer die werden opgetrokken uit asbesthoudende platen. Zeker in deze regio -vlakbij de Eternit-vestiging in Tisselt- weten wij allemaal dat asbest niet gezond is. Maar wat nu precies het gevaar is van dit product, is nog altijd niet voor iedereen even duidelijk.”

“Daarom nodigden wij Jan Van Bouwel van Groep Idewe uit voor een informatiemoment. Hij zal ons wegwijs maken in de wereld van asbest, uitleggen hoe we asbest kennen en kunnen herkennen, wat de huidige regelgeving is, hoe we asbest het best verwijderen, …”

“Van Bouwel zal ook de belangrijkste krijtlijnen van het asbestafbouwbeleid van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM toelichten. Sinds 1998 is er immers een verbod op de productie en het gebruik van van asbest en asbesthoudend materialen in onze gebouwen. OVAM wil met een versneld asbestafbouwbeleid Vlaanderen tegen 2040 ‘asbestveilig’ maken. Hoe dat moet gebeuren, komen we ook te weten.”

‘Asbest, de stille doder’ vindt plaats op donderdag 28 maart om 19.30 uur in CC Binder, Kloosterhof 1 in Puurs-Sint-Amands. Inschrijven kan door 5 euro per persoon over te schrijven op rekeningnummer BE80 7332 3314 4277 van de Gewestraad Klein Brabant. Voor meer info: antwerpen@landelijkegilden.be.