LAB-school kan starten met renovatie 'Zonnehuis’ Els Dalemans

22 maart 2019

16u50 1 Puurs-Sint-Amands De nieuwe secundaire school LAB in Puurs-Sint-Amands kan van start gaan met de renovatie van het ‘Zonnehuis’. “Onze subsidie werd net goedgekeurd door de overheid, we hopen de klus tegen 1 september te klaren”, zeggen co-directeurs Kristien Bruggeman en Tinneke Van Kerckhoven.

87.450 euro, dat bedrag krijgt de LAB-school van AGION, het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs. “Die subsidie is spijtig genoeg niet voldoende om het ‘Zonnehuis’, gebouwd in 1912, volledig te renoveren. De totale kost voor de werken wordt geschat op zo’n 220.000 euro”, klinkt het.

De vroegere benaming van het ‘Zonnehuis’ in de Kuitegemstraat is ‘kasteel Fouarge’, een verwijzing naar de oorspronkelijke bewoner van de villa. Fouarge was directeur van de ‘kouterfabriek’ in Sint-Amands. Toen de fabriek de deuren sloot werd de villa aangekocht door de vzw Zonnehuis, die er een weeshuis in onderbracht. Ook de broers Ronny en Robert Mosuse groeiden in het tehuis op. Later werd op het domein de buitenschoolse kinderopvang van Sint-Amands ondergebracht, net als de Spelotheek.

“Wij bouwden op het domein net onze nieuwe school, waarbij we gebruik maakten van modulaire units. Nu kunnen we eindelijk ook het kasteeltje zelf opknappen. Naast geld van AGION krijgen we ook steun van de vzw Zonnehuis, de rest van de kosten betalen we zelf. Aan de structuur van het gebouw veranderen we niets, wel komen er nieuwe ramen, isolatie, een brandtrap, nieuwe elektriciteit en meer.”

“Het gelijkvloers van het Zonnehuis zal gebruikt worden door onze administratieve diensten, de eerste en tweede verdieping willen we voor allerlei zaken gebruiken. Het zijn fantastisch mooie, grote ruimtes waar we muzieklessen en workshops willen organiseren, andere scholen willen ontvangen en meer. In en rondom het Zonnehuis draaide het decennialang om kinderen, wij willen na de jaren van leegstand en verval weer wat nieuw leven in de brouwerij brengen.”