LAB 'bouwt' nieuwe school op 3 dagen tijd Els Dalemans

08 april 2019

18u54 0 Puurs-Sint-Amands Hoewel de paasvakantie net van start ging, is het een drukte van jewelste op de terreinen van de secundaire school LAB in Puurs-Sint-Amands. Op amper drie dagen tijd wordt er een schoolgebouw geplaatst voor alles samen 210 leerlingen. “Op 1 september verhuizen alle leerlingen naar het Zonnehuis, zodat we onze andere campus kunnen renoveren”, zeggen co-directeurs Tinneke Van Kerckhoven en Kristien Bruggeman.

“In het najaar van 2018 bouwden we met modulaire units het eerste deel van onze LAB-school op de site van het Zonnehuis in de Kuitegemstraat. Daar namen de leerlingen van het eerste en tweede middelbaar na de kerstvakantie al hun intrek. Nu wordt een tweede gebouw geplaatst. Op drie dagen tijd worden ongeveer 50 units vanuit Willebroek naar Sint-Amands gebracht, en met een grote kraan als bouwblokjes naast en op elkaar gezet.”

“Daarna wordt gestart met de binnenafwerking: de vloeren, wanden en plafonds worden geplaatst, de technieken worden gelegd, alles wordt tot in de details afgewerkt en grondig gepoetst. We verwachten de oplevering tegen half juni, daarna kunnen wij met ons leekrachtenteam het geschikte meubilair uitkiezen en de ruimtes inrichten.”

“Op 1 september 2019 verhuizen àl onze leerlingen vanuit de oude jongensschool in de Kuitegemstraat naar de site Zonnehuis. Dit is alleen maar mogelijk omdat we een opstartende school zijn: nog niet alle leerjaren zijn volzet. We profiteren van de gelegenheid om op twee jaar tijd ook de site Kuitegemstraat grondig te renoveren. Daarna krijgen de eerste en tweede graad hun klassen op site Zonnehuis, de derde graad krijgt een eigen campus in de Hekkestraat.”