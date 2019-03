Kerk Klein-Brabant organiseert filmavond voor goede doel Els Dalemans

07 maart 2019

12u04 0 Puurs-Sint-Amands De pastorale zone Bornem en Sint-Amands van Kerk Klein-Brabant organiseert op donderdag 14 maart een filmavond voor het goede doel.

“We palmen de kerk van Oppuurs in voor de vertoning van ‘La jaula de oro’. Deze film vertelt het verhaal van jongeren die de problemen in Guatemala willen ontvluchten. De keuze is niet toevallig: na de krokusvakantie trekt de jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen weer door het land, en de focus ligt dit jaar op Guatemala. De ongelijke verdeling van de vruchtbare landbouwgronden daar zorgt voor grote armoede en ondervoeding.”

“De film is een familievoorstelling, de toegang is gratis en iedereen kan ter plaatse zelf een bijdrage schenken. De opbrengst gaat integraal naar Broederlijk Delen, na de film praten we nog wat na over het thema bij een drankje. De deuren openen om 19 uur, de voorstelling start om 19.30 uur.”