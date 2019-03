Jeugdlokalen krijgen nieuwe stek op site De Nestel Els Dalemans

27 maart 2019

13u04 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands wil de site van gemeenschapscentrum De Nestel in de Buisstraat verder uitbreiden. “Op het terrein achteraan plannen we nieuwe jeugdlokalen, het geheel moet op termijn één grote socio-culturele en jeugdsite worden”, zegt bevoegd schepen Hilde Van der Poorten (CD&V).

De gemeente Puurs-Sint-Amands plant de opmaak van een nieuw RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan) voor de site De Nestel.

“De aanleiding voor dit plan is de zoektocht van zowel de jongens- als meisjes-Chiro van Sint-Amands naar een nieuwe locatie voor hun jeugdlokalen. Toen we site De Nestel voorstelden aan de leidingsploegen en het overkoepelend bouwcomité, werd meteen enthousiast gereageerd. De ligging -centraal in het dorp- is ideaal, er is voldoende ruimte om te spelen en De Nestel ligt ook wat achterin weg van de rijbaan.”

“De nieuwe lokalen kunnen gebouwd worden op het terrein achter De Nestel, maar dan moeten we de bestemming van deze zone wel wijzigen van agrarisch gebied naar recreatie. De opmaak van het RUP zal ongeveer een jaar in beslag nemen, ondertussen kan het Chiro-bouwcomité de eigen plannen ook concreter uitwerken.”

“Wij nemen in het RUP De Nestel meteen ook andere opties voor het gebied op. Zo sluiten we nu niet uit dat er in de toekomst op de site nog meer mogelijk is. De speelpleinwerking krijgt er tijdens de schoolvakanties al onderdak, we houden ook de mogelijkheid open om er op termijn bijvoorbeeld buitenschoolse kinderopvang te organiseren.”