Jaar na ongeval nog steeds geen rolstoellift, dus moeten klasgenoten Zion op trappen dragen Els Dalemans

11 januari 2019

17u07 0 Puurs-Sint-Amands Meer dan een jaar na zijn ongeval zou Zion Van den Meersschaut (18) uit Puurs eindelijk met een gewone lift tot aan de leslokalen in de Sjabi-campus Schuttershof geraken. Maar: de liftenbouwer heeft meer tijd nodig, en de noodlift werd in december al afgebroken. “Zijn medeleerlingen dragen mijn zoon in zijn rolstoel de trappen op en af. Wat als daar iets misgaat?”, vraagt moeder Marjan Callaerts zich af.

Zion was op 21 november 2017 onderweg naar school, toen hij met zijn bromfiets bij een verkeersongeval betrokken raakte. Na meerdere operaties en weken op de afdeling Intensieve Zorgen werd duidelijk dat de Puursenaar zijn onderste ledematen niet meer zal kunnen gebruiken.

Maar Zion vocht terug, en hoe: hij werkte in versneld tempo zijn revalidatie af, om snel weer naar huis te kunnen. Daar lieten zijn ouders een traplift plaatsen, de badkamer verbouwen, ze kochten een handbike...

Puurs-Sint-Amands Maandenlang geen lift

“We wilden Zion de kans geven zo veel mogelijk zelf te doen: zeker op die leeftijd is het erg belangrijk om niet afhankelijk te moeten zijn van anderen. Ook op school was dit de bedoeling, maar daar liep het fout”, zegt Callaerts.

“Het duurde maanden voor er een tijdelijke lift werd geïnstalleerd. Zion volgt heel wat praktijklessen in lokalen die hier specifiek voor ingericht zijn, op de eerste verdieping. Maar bij de start van het schooljaar was er géén lift aanwezig, en moesten zijn klasgenoten Zion meermaals per dag de trap op en af dragen”, zegt Callaerts.

100 kilo

“In het najaar werd uiteindelijk toch een noodlift geplaatst, maar die werd al voor de kerstvakantie afgebroken. De huur was volgens de directie te duur, maar: net na de vakantie zou de definitieve lift geïnstalleerd worden. Toen de liftenbouwer aan de slag ging, dook er echter meteen een probleem op. De installatie is nu uitgesteld tot 25 januari. Wéér moeten Zions klasgenoten met hem zeulen. Mijn zoon en zijn rolstoel samen wegen al gauw 100 kilogram. Wat als iemand het gewicht niet meer houdt, of zich mistrapt? Wie is er dan verantwoordelijk? En wat met Zions waardigheid en zelfstandigheid? Onze zoon blijft enorm positief en opgewekt, maar iedereen heeft zijn grenzen.”

Subsidies aangevraagd

“We begrijpen de frustratie van Zion en zijn familie, en doen er alles aan om dit probleem zo snel mogelijk op te lossen”, reageert schooldirecteur Erik Van De Voorde.

“Aan de nieuwe lift hangt een prijskaartje van 30.000 euro, daarom vroegen we de nodige subsidies aan en dit had tijd nodig. Bovendien hadden we in juni 2018 een brand op school, die het hele dossier nog complexer heeft gemaakt. De tijdelijke lift werd inderdaad al eind 2018 afgebroken, omdat de nieuwe lift op exact dezelfde plaats komt. Die noodlift nu weer terugplaatsen lukt niet meer, we vinden het spijtig dat we Zion weer moeten teleurstellen. Waar we wel blij mee zijn, is de hulp die hij krijgt van zijn medeleerlingen, al besef ik dat hij die afhankelijkheid van anderen allesbehalve leuk vindt.”