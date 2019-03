Inwoners Puurs-Sint-Amands aan halve prijs naar musical Daens Els Dalemans

28 maart 2019

18u58 0 Puurs-Sint-Amands Studio 100 en de gemeente Puurs-Sint-Amands organiseren samen opnieuw een speciale actie voor de inwoners van de Klein-Brabantse gemeente. Zij zullen tickets voor de nieuwe musical Daens kunnen kopen aan een voordeeltarief van maar liefst 50 procent.

“Het Studio 100 Pop-up Theater blijft nog zeker tot 2023 in Puurs-Sint-Amands. Vanaf februari 2020 zal daar ook de musical Daens te zien zijn. Net als bij de première van 40-45 in 2018, organiseren we opnieuw een speciale actie rond deze musical voor onze inwoners”, zeggen titelvoerend burgemeester Koen Van den Heuvel en schepen van evenementen Hilde Van der Poorten.

“Puurs-Sint-Amandsenaren zullen voor hun Daens-tickets maar de helft van de prijs betalen. De voorziene voorstellingen vallen in het openingsweekend van de nieuwe musical. Die wordt gespeeld in het pop-up Theater vanaf 21 februari 2020. We communiceren meer over deze speciale actie na de paasvakantie.”