Interne organisatie fusiegemeente staat op punt Antoon Verbeeck

04 maart 2019

De gemeenteraadsleden van Puurs-Sint-Amands hebben de decretale graden van de gemeente definitief aangesteld. Organisatorisch bestaat de gemeente uit vier entiteiten: de gemeente Puurs-Sint-Amands, OCMW, Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) en Zorgbedrijf Klein-Brabant. “De decretale graden of directeurs sturen samen met de burgemeester, schepenen en gemeenteraad de nieuwe gemeente aan. Raoul Paridaens, algemeen directeur en verantwoordelijk voor de algemene coördinatie, beleidsondersteuning en dienstverlening, wordt bijgestaan door adjunct algemeen directeur Leen Lejon. Zij stuurt ook de ondersteunende diensten aan. Samen hebben zij de laatste 18 maanden de gemeente organisatorisch vorm gegeven”, deelt de gemeente mee. Verder bestaat het managementteam uit Marleen Callaerts, financieel directeur, en Ingrid Moortgat, adjunct financieel directeur. Zij verzorgen samen met hun team de financiën van de fusiegemeente. Verantwoordelijke voor het beleidsdomein Beleven is Pieter Van Keymeulen. Annick Tersago, verantwoordelijk voor het welzijnsbeleid, en verantwoordelijke voor het beleidsdomein Ruimte Leen Notaerts zetelen eveneens in het managementteam.