Interimmer verdacht van diefstal: parket vraagt vijftien maanden cel TVDZM

15 februari 2019

10u20 0 Puurs-Sint-Amands Abdelmalek E.A. (41) uit Willebroek riskeert een celstraf van vijftien maanden met uitstel. De veertiger wordt verdacht van een diefstal in een logistiek bedrijf in Puurs. Hij zou ervandoor gegaan zijn met enkele pakjes.

Volgens procureur des konings Lieselotte Claessens waren er camerabeelden die zijn betrokkenheid bij de diefstallen bevestigde. “Daarop was onder meer te zien hoe de man een pakje probeerde weg te moffelen in zijn achterzak”, aldus procureur des konings Claessens. Naast de celstraf eiste ze ook nog een geldboete van honderd euro. Ondergeschikt leek de procureur des konings zich ook nog te vinden in een werkstraf. De verdediging betwistte de feiten. Volgens de raadsman van de veertiger ging het niet om een pakje maar een drinkbus. “Bovendien leverde een huiszoeking niets op en mocht hij er desondanks het politieonderzoek opnieuw gaan werken”, besloot de raadsvrouw. Rechter Suzy Vanhoonacker velt een vonnis op 27 februari.