Inbrekers gebruikten valse Belgische nummerplaten om geen argwaan te wekken

04 maart 2019

13u15 0

Twee mannen zijn door de rechtbank in Mechelen schuldig bevonden aan twee inbraken langs de Koningin Astridlaan in Bornem en in de Moerplas in Puurs. Ze kregen beiden een celstraf een werkstraf opgelegd. De twee werden in oktober 2018 opgemerkt bij de inbraak in Bornem. Een van de verdachten werd opgepakt in de woning, de andere even later in de buurt. Van de twee zat tot op vandaag nog steeds een iemand in de gevangenis. De twee ontkenden de feiten niet en vroegen een werkstraf. Een vraag waarop de rechtbank ook in ging. Ze kregen werkstraffen van 180 en 240 uur. Voeren ze die straffen niet uit binnen het jaar riskeren ze elk nog een celstraf van respectievelijk 18 en 24 maanden effectief.