In 1914 veegde Belgisch leger Liezele van de kaart. Nu krijgt dorp eindelijk erediploma voor oorlogsslachtoffers Els Dalemans

18 januari 2019

17u22 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs heeft het erediploma voor oorlogsslachtoffers en bijhorend herinneringslint van het ministerie van Landsverdediging ontvangen. Die erkenning komt er meer dan 100 jaar nadat deelgemeente Liezele in 1914 van de kaart werd geveegd. Het diploma krijgt een plekje in het Fort Liezele.

Het erediploma voor oorlogsslachtoffers bestaat sinds 2014, en wordt uitgereikt aan steden en gemeenten die zwaar getroffen werden tijdens WOI. De gemeenteraad van Puurs diende in 2014 een aanvraag in, naar aanleiding van de verwoestingen in Liezele. “Ons dorp werd niet door de Duitsers, maar door het Belgische leger met de grond gelijk gemaakt. De commandant van het fort, Artur Fiévez, was immers bang dat de Duitsers Liezele zouden gebruiken om zich te verschuilen”, zegt Willy Meersman van de geschiedkundige kring Linsella. “Hij liet tijdens de nacht van 4 op 5 september 1914 maar liefst 209 huizen uit ons dorp in de vlammen opgaan.”

“Ook al vielen er geen doden, de zinloze actie had een grote emotionele en financiële impact op de inwoners. Daarom is deze erkenning zo belangrijk”, vult schepen van Erfgoed Ann-Marie Morel (CD&V) aan. “Het diploma en lint staan op naam van de gemeente Puurs, omdat de aanvraag vier jaar geleden al werd ingediend. Toen was er natuurlijk nog geen sprake van de fusie. We zullen het diploma en lint vanaf het voorjaar tentoonstellen in het Fort van Liezele, op de nieuwe expo van Linsella.”

