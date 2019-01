Huwen kan nog steeds in gemeentehuis van Sint-Amands Diensten van Sociaal Huis verhuizen naar oud gemeentehuis, bestuur zoekt nieuwe bestemming voor kantoren Hekkestraat

Els Dalemans

23 januari 2019

18u37 0 Puurs-Sint-Amands Nu de fusie Puurs-Sint-Amands helemaal rond is, verhuizen ook heel wat medewerkers naar een andere locatie. De diensten van het Sociaal Huis in Sint-Amands vind je voortaan in het oude gemeentehuis, voor de kantoren in de Hekkestraat wordt een nieuwe invulling gezocht. Belangrijk voor wie in het huwelijksbootje wil stappen: ook dit kan in de toekomst nog steeds in Sint-Amands.

Het was de Vlaams Belang-fractie die op de eerste gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands vroeg om het voormalige gemeentehuis van Sint-Amands ook als locatie voor huwelijken aan te duiden. “Sinds de fusie is het gemeentehuis officieel in deelgemeente Puurs gevestigd, dus kunnen er sinds 1 januari geen burgerlijke huwelijken meer worden voltrokken in Sint-Amands”, aldus Peter Lemmens.

“Maar de gemeenteraad kan ook andere openbare plaatsen aanwijzen om huwelijken te voltrekken. Laat ons dit doen om de inwoners van de voormalige gemeente Sint-Amands de kans te geven om daar te huwen. En natuurlijk kunnen in de toekomst ook de inwoners van de voormalige gemeente Puurs daar dan terecht om hun huwelijk te laten voltrekken. Wij stellen zelfs voor om nog een stap verder te gaan, en te onderzoeken of er in de andere deelgemeenten ook locaties zijn die in aanmerking kunnen komen.”

De gemeenteraad keurde het voorstel van Vlaams Belang goed, burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V) beloofde te bekijken welke plekken in de gemeente nog geschikt zouden zijn om te huwen.

Het voormalige gemeentehuis van Sint-Amands krijgt er bovendien nog een functie bij: de diensten uit het Sociaal Huis in de Hekkestraat verhuizen ook naar de Livien Van der Looystraat. “De loketten van bijvoorbeeld bevolking en burgerlijke stand blijven ook in Sint-Amands aanwezig, maar de ondersteunende diensten -ruimtelijke ordening, de milieudienst en meer- werken vanuit Puurs en komen enkel op afspraak naar Sint-Amands”, zegt voorzitter van het bijzonder sociaal comité Peter Van Hoeymissen (CD&V).

“Er kwam dus heel wat ruimte vrij in het oude gemeentehuis, die zal ingevuld worden door onze eigen diensten en de externe partners van het Sociaal huis: sociale huisvestingsmaatschappij Woonveer, Flegado, de juridische dienst, de mutualiteiten... Om deze dienstverlening zo toegankelijk mogelijk te houden voor iedereen die hulp nodig heeft, zullen zij op het gelijkvloers van het gebouw werken.”

“Na de verhuis -die over een maand helemaal rond moet zijn- staan de kantoren in de Hekkestraat leeg. Dit gebouw werd nog vrij recent volledig vernieuwd, is dus in goede staat en kan voor heel wat andere zaken in aanmerking komen. Een eerste mogelijk is bijvoorbeeld de optie om er onze buitenschoolse kinderopvang in te richten. We hebben onszelf een jaar gegeven om te beslissen welke nieuwe invulling we willen geven aan dit gebouw.”