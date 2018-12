Heemkundige neemt afscheid van gemeente met ‘Canon van Puurs’ Els Dalemans

24 december 2018

14u22 0 Puurs-Sint-Amands Op 31 december houdt de gemeente Puurs op te bestaan, op 1 januari 2019 is de fusie met buurgemeente Sint-Amands een feit. Voor de Puurse heemkundige Louis Callaert is dat historische moment dé aanleiding voor zijn nieuwe boek.

“Ik schreef de ‘Canon van Puurs’, een overzicht van het ontstaan tot het samengaan van onze gemeente. Het geheel bestaat uit 50 ankerpunten uit de geschiedenis van Puurs en zijn deelgemeenten”, zegt Callaerts.

“2017 was een feestjaar in Puurs, met de viering van ‘725 jaar keure’. Maar het domein van Puurs -dat bestond uit Kalfort, Breendonk, Ruisbroek, Eikevliet met Klein-Mechelen, Oppuurs, Willebroek en Tisselt- zou al bestaan hebben in 817. De schenkingsakte is echter verloren gegaan bij de verwoesting van de abdij door de Noormannen. Vanaf de Franse hervorming in 1794 bestaat Puurs als gemeente. Het werd hoog tijd om deze boeiende geschiedenis te boek te stellen.”

“Ik goot het geheel in de vorm van een geschiedeniscanon: een overzicht van de vijftig belangrijkste gebeurtenissen en evoluties, aan de hand van iconische beelden. Dat gaat van het terugtrekken van de zee in ver vervlogen tijden over het ontstaan van parochies en afzonderlijke gemeenten, het belang van onderwijs en industrialisatie, de bouw van forten en een kanaal, de vernieling van Liezele in 1914, het imago van asperges of bier, de overstromingen en de bouw van een theaterzaal tot 21-eeuwse citymarketing.”

“Om ook de fusie met Sint-Amands de nodige ruimte te geven, kreeg de canon een 51ste hoofdstuk: de hereniging van Puurs met Oppuurs en Liezele met Lippelo, én met Sint-Amands. Die gemeente staat tot op de dag van vandaag in de Franstalige Wikipedia immers beschreven als ‘connu sous le nom de Saint-Amand-lez-Puers’.”

Het boek telt 180 pagina’s A4-formaat met meer dan 250 foto’s en illustraties en is aan 26,10 euro te koop bij de auteur (Europastraat 14 in Puurs) of via www.shopmybooks.be.