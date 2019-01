Groene Pluim voor LAB gedreven onderwijs Antoon Verbeeck

21 januari 2019

LAB gedreven onderwijs uit Sint-Amands is de winnaar van de Groene Pluim. Deze erkenning wordt jaarlijks uitgereikt door Groen Klein Brabant aan een organisatie of persoon die zich onderscheidt op maatschappelijk of ecologisch vlak. Andere genomineerden waren JNM Klein Brabant en ‘t Zomerkoninkje. De genomineerden ontvingen van Groen Klein Brabant een kubb-spel.