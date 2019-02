Gedichten van inwoners sieren straten van Puurs-Sint-Amands Els Dalemans

01 februari 2019

10u40 0 Puurs-Sint-Amands De inwoners van Puurs-Sint-Amands zorgden zelf voor hun portie poëzie tijdens de Poëzieweek. Zij kropen in hun pen en schreven de gedichten die een week lang te lezen zijn in de 8 verschillende woonkernen.

“Eind december deed onze bibliotheek een oproep aan de inwoners om zelf gedichten te schrijven rond het thema vrijheid. We kregen héél wat leuke inzendingen binnen, de selectie was best moeilijk. Uiteindelijk selecteerden we 10 gedichten, die in de acht woonkernen van Puurs-Sint-Amands te vinden zijn”, klinkt het.

“Nog tot en met zes februari kan je de poëzie ontdekken op het raam van Bar Bruur in Ruisbroek, op het raam van Hoogstraat 11 én Hoogstraat 82 in Puurs, aan de Baronie in Oppuurs, aan de school in Lippelo, op het Zonnewijzerplein in Liezele, in Kalfort tussen de kerk en brasserie Vrededaal, aan Paepenheide in Breendonk, aan de kaai in Sint-Amands en op het plein aan de bibliotheek in Sint-Amands.”

De gedichten die niet geselecteerd werden, verschijnen de hele week lang op de Facebookpagina van de bibliotheek van Puurs-Sint-Amands.