Fusiegemeente pakt uit met infomagazine PSSST Wannes Vansina

04 januari 2019

17u18 0 Puurs-Sint-Amands De nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands pakt uit met een nieuw infomagazine: PSSST. De tweemaandelijkse publicatie moet de bewoners van de zes woonkernen dichter bij elkaar brengen.

“Onze 26.000 inwoners zijn vooral vertrouwd met hun eigen woonkern. Maar ook elders valt zoveel te beleven. In het magazine nemen we hen mee op ontdekking: via artikels, weetjes en tips”, zegt schepen van Communicatie Hilde Van der Poorten. De naam van het magazine dat elke oneven maand zal verschijnen, verwijst naar de initialen van de nieuwe gemeente . “En het is een typische klank om iemands aandacht te vragen, precies wat we doen in het magazine.” Afwisselend verschijnt het UiTmagazine, in de even maanden dus. “Daarin ontdekken ze welke activiteiten op stapel staan in onze gemeente. Denk aan wandeltochten, tentoonstellingen en concerten.” Ook dat magazine wordt aan huis bedeeld én ver¬spreid in openbare gebouwen zoals de bibliotheek en in horecazaken, hotels en B&B’s.