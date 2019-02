Fractieleider en afdelingsvoorzitter kandidaat voor verkiezingen Els Dalemans

13 februari 2019

De N-VA-afdeling van Puurs-Sint-Amands trekt met twee kandidaten naar de verkiezingen van 26 mei. Fractieleider Jan Van Camp krijgt de 19de plaats van de Kamerlijst en afdelingsvoorzitter Erwin Mertens wordt lijstduwer -dit is de 16de plaats- van de opvolgers voor het Vlaams Parlement.

Van Camp (33), net vader geworden van Kobe, werkt sinds 2010 voor de N-VA en is momenteel woordvoerder voor oa. Peter De Roover in het Federaal parlement. In 2012 werd hij als lijstduwer rechtstreeks verkozen in de gemeenteraad van Puurs, in 2018 was hij lijsttrekker.

Mertens is sinds 2013 voorzitter van N-VA Puurs en later van N-VA Puurs-Sint-Amands. “Ik ben vereerd dat ik deze zichtbare opvolgersplaats krijg, een teken van vertrouwen in mij en mijn afdeling.”