Fort Liezele decor van eerste 'stille fuif’ Els Dalemans

07 januari 2019

13u40 0 Puurs-Sint-Amands Het Fort van Liezele is op zaterdag 26 januari het decor van een wel heel apart feestje: de eerste ‘Silent Disco’ of stille fuif. “We installeren geen boxen, maar geven alle aanwezigen een hoofdtelefoon. Zo kan iedereen zelf zijn of haar favoriete muziek uitkiezen, de buurt heeft geen last van het lawaai”, zegt organisator Tom De Decker.

“In Nederland zijn ‘Silent Disco’s’ heel populair, bij ons in België is die manier van feestvieren nog onbekend. Bij een stille fuif worden geen boxen geplaatst, maar krijgen alle aanwezigen een draadloze hoofdtelefoon. Ik ben zelf DJ en zag daarom meteen heel wat voordelen. Wie wil dansen, hoort de muziek door de oortjes en kan het volume zelf aanpassen. Zo hoef je niet meer in een te luide fuifzaal met vibrerende boxen te staan om met die gekende lastige pieptoon in de oren weer naar huis te trekken.”

“Een tweede voordeel is het feit dat meerdere DJ’s tegelijk plaatjes kunnen draaien. Met drie zenders op de hoofdtelefoons kunnen fuifgangers makkelijk van kanaal wisselen wanneer ze een lied minder leuk vinden. Verschillende kleuren op de hoofdtelefoons geven aan wie naar welke DJ aan het luisteren is. Dit stimuleert hen: zo weten ze meteen bij hoeveel mensen hun muziek populair is, of ze toch beter een ander plaatje draaien.”

“Ook bijpraten is op een ‘Silent Disco’ -in tegenstelling tot op een gewone fuif- perfect mogelijk. Van de schorre stem de volgende ochtend blijf je gespaard. Wie zijn hoofdtelefoon afzet, hoort niets en kan rustig een gesprekje voeren. Al durft er hier en daar wel eens eentje luidop meezingen met de muziek. (lacht) Ook grappig is het zicht: het ene fuifbeest kan hevig staan dansen op een ‘up-tempo-nummer’, met naast hem een koppeltje dat intiem staat te slowen.”

“Niet alleen voor de DJ’s en fuifgangers is een Silent Disco leuk: ook de omwonenden varen er wel bij. Er is immers geen geluidshinder meer, en dat maakt het ook mogelijk om de stille fuiven op allerlei originele locaties te organiseren. Wij investeerden meteen in 150 hoofdtelefoons, en kozen voor Fortcafé ‘De Batterie’ in het Fort van Liezele als eerste locatie. Maar op termijn zouden we ook graag eens feesten in bijvoorbeeld een bos.”

“Onze hoofdtelefoons zijn ook te huur, zodat iedereen ermee aan de slag kan gaan. Voor bijvoorbeeld ‘housewarmings’ of tuinfeesten is deze manier van feesten ideaal: je gasten kunnen dansen, en de buren kunnen slapen. Ook in cafés of feestzalen kunnen deze toestelletjes perfect gebruikt worden, net als bij congressen, een ‘silent cinema’ of ‘silent comedy’ … . Wie bij de eerste ‘Silent Disco’ aanwezig wil zijn, moet zich haasten. Er werden al meer dan 100 hoofdtelefoons gereserveerd, en 150 is het maximum. Vele mensen zijn duidelijk nieuwsgierig naar deze nieuwe manier van fuiven.”

Alle info via Facebook en www.silentdiscobelgium.be