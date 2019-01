Forse stijging fietsdiefstallen ondanks camerabewaking Els Dalemans

22 januari 2019

18u43 0 Puurs-Sint-Amands De gemeente Puurs-Sint-Amands gaat op zoek naar een oplossing voor het grote aantal fietsdiefstallen. Vooral in de stationsbuurt is het probleem het grootst, en dit ondanks de camerabewaking. “We gaan voor meer politiecontroles en onderzoeken de plaatsing van een afgesloten fietsenstalling”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

In 2014 plaatste Politiezone Klein-Brabant de eerste 12 camera’s in Puurs: aan het station, op de Hondsmarkt en aan het Kloosterhof. Het doel was om op deze meest overlastgevoelige plaatsen de fietsdiefstallen, vandalisme en andere overlast terug te dringen. Dat bewakingscameranetwerk werd later nog verder uitgebreid naar het Dorpshart en het nieuwe cultuurcentrum. Maar het succes van de camerabewaking lijkt stilaan uitgewerkt, zo blijkt uit de tussenkomst van Vlaams Belang op de jongste gemeenteraad.

“Uit de cijfers van 2018 blijkt dat het aantal fietsdiefstallen in Puurs fors is toegenomen. Voor de hele gemeente gaat het om 82 fietsdiefstallen, in 2017 waren dat er maar 56. Aan het NMBS-station werden vorig jaar maar liefst 34 fietsen gestolen, in 2017 amper 4. Het gaat hier dan alleen nog maar op de diefstallen die worden gemeld bij de politie, iets wat niet iedereen automatisch doet. We mogen er dus van uit gaan dat het aantal diefstallen nóg hoger ligt”, zegt Dany Saey (Vlaams Belang).

“Wij dachten dat de camerabewaking deze fietsdiefstallenplaag had teruggedrongen, maar niets blijkt minder waar. Wat is volgens het gemeentebestuur de oorzaak van deze stijging? Hoeveel daders heeft men kunnen identificeren en vatten, al dan niet dankzij die camerabewaking? Welke maatregelen worden er genomen om deze plaag terug te dringen? Een afgesloten fietsenstalling zoals onze buurgemeente Bornem net liet plaatsen aan het station, lijkt ons ook in Puurs-Sint-Amands bijvoorbeeld een goed idee.”

“Onze camera’s aan het NMBS-station werken nog steeds op dezelfde manier als voorheen, maar we merken dat fietsdieven zich alsmaar beter weten te verschuilen voor de lens”, reageert Van den Heuvel. “Ze zijn er zich heel goed van bewust dat de camera’s daar hangen, en dragen daarom bijvoorbeeld steeds de kap van hun jas of sweater ver over het hoofd zodat hun gezicht onherkenbaar blijft. Dat maakt de identicatie natuurlijk een pak moeilijker. Toch konden onze politiediensten dankzij de camerabewaking nog zo’n 30 procent van de daders -een tiental personen dus- identificeren.”

“We beseffen dat we snel een tandje moeten bijsteken om dit probleem aan te pakken. Daarom zullen de beelden in de toekomst nog grondiger bestudeerd worden, om terug meer daders te kunnen vatten. Bovendien wordt er meer gecontroleerd door onze politiediensten, zij zijn ook vaker onherkenbaar aanwezig zijn in de stationsbuurt. De plaatsing van een afgesloten fietsenstalling is een nuttige suggestie, die we zeker samen met Infrabel zullen bekijken.”