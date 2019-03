Eerste steen van nieuwe bewegingscentrum is gelegd: 'MovePassion' opent deuren nog deze zomer Els Dalemans

12 maart 2019

17u29 0 Puurs-Sint-Amands MovePassion, zo heet het bewegingscentrum dat nog deze zomer de deuren opent aan de Lichterstraat in Puurs-Sint-Amands. Het logo werd voorgesteld door minister Koen Van den Heuvel (CD&V) en bezieler van het project Frank Janssens. “Wij stappen af van de grote fitnesszalen, maar bieden verschillende kleinere bewegings- en gezondheidsboetieks aan.”

Janssens werkt samen met het gemeentebestuur al 8 jaar aan dit project. “Frank was op zoek naar een locatie, net toen wij het plan voor ons sportpark uittekenden”, zegt burgemeester van Puurs-Sint-Amands en minister Van den Heuvel. “We pasten het RUP van de zone aan, zodat de combinatie van onze projecten mogelijk werd.”

Het archeologisch onderzoek op de site zorgde voor een beetje vertraging, maar sinds enkele weken is de bouw van MovePassion aan de gang. “We bouwen een complex van 93 meter lang op 26 meter breed en 9 meter hoog. De ruwbouw moet op 2 maanden tijd afgewerkt zijn, in juli willen we vooropenen met een beperkt aantal sporters. Zo kunnen we proefdraaien en zijn we eind september klaar voor een grote opening voor het publiek”, zegt Janssens.

“MovePassion wordt een soort van groepspraktijk voor beweging en gezondheid. We bieden de juiste begeleiding voor elke doelgroep, met aangepaste toestellen, kleuren en muziek. De stevige sporters kunnen in de ene ruimte terecht voor bijvoorbeeld ‘crossfit’ en gevechtssporten, wie meer op ‘body & mind’ wil werken kan yogalessen volgen, … Centraal plannen we een grote ontmoetingsruimte.”

Aan het bouwproject hangt een prijskaartje van meer dan 2 miljoen euro. “Het is een stevige investering, maar ik ben ervan overtuigd dat MovePassion de toekomst is. 7 van de 8 boetieks zijn al ingevuld, ook de ligging vlakbij N16/A12 en de vele bedrijven is ideaal. Tijdens de archeologische opgravingen werd op deze plek een eeuwenoude daalder gevonden, met daarop de spreuk: ‘God is mijn helper’. Dan kan het toch niet meer mis gaan?”

www.movepassion.be.