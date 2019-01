Eerste ‘Silent Disco Party’ meteen schot in de roos: “Zolang je de hoofdtelefoon op hebt, ben je mee in het verhaal” Tim Van der Zeypen

27 januari 2019

13u00 0 Puurs-Sint-Amands Meer dan 180 mensen hebben zich zaterdagavond uitgeleefd op de eerst ‘stille fuif' van Klein-Brabant. Bezoekers van de ‘Silent Disco Party’ moesten een hoofdtelefoon opzetten om naar de muziek van de DJ te kunnen luisteren. Zonder hoofdtelefoon was er buiten het gezang van enkele bezoekers niets van de muziek te horen.

De fuif zorgde voor enkele leuke taferelen. “Zo zag ik mensen met de armen in de lucht dansen op retro muziek terwijl naast hen een koppeltje aan het slowen was op een liedje van Barry White”, blikt Tom De Decker terug op de eerste editie. Hij is naast Bjorn Cloostermans een van de organisatoren van de zogeheten ‘stille fuif’.

Het idee achter de fuif is simpel. Bezoekers moeten bij het binnen gaan een hoofdtelefoon nemen. Alleen als je die opzet kan je naar de muziek van de dj’s luisteren. “En zaterdag waren er dat drie”, vertelt Tom. “Een van de vele voordelen van zo’n fuiven. Je kan drie verschillende dj’s laten spelen waardoor je als bezoeker van meerdere genres kan genieten. De bezoeker kan het genre zelf kiezen. Met een knop op de hoofdtelefoon. De kleur geeft aan naar welk genre je aan het luisteren bent.”

Volgens de organisatie hebben dergelijke feestjes alleen maar voordelen. Zo is er naast de keuze uit de verschillende muziekgenres ook meer mogelijkheid om bij te praten dan op een gewone fuif, heb je achteraf minder last van een pieptoon in jouw oren en wordt ook de geluidsoverlast in de buurt tot een zeer minimum beperkt.

Volledig nieuw is het concept niet. In het buitenland kennen dergelijke feestjes al grote successen. Wel nieuw is dat zo’n ‘stille fuif” nu voor het eerst naar onze regio kwam. “In België is het nog niet zo bekend”, gaat Tom verder. Ondanks de beperkte bekendheid, was de eerste editie van de ‘Silent Disco Party’ in het Fort van Liezele in Puurs in ieder geval wel een groot succes.

Uitverkocht

“We hadden 180 hoofdtelefoons. Die waren op een gegeven moment allen in gebruik”, klinkt het nog. “Het was dus volledig uitverkocht.” De organisatie is bijzonder blij met de massale opkomst en merkt ook op dat het publiek een ruime variatie in leeftijden kende. “Jong en oud, iedereen heeft zich geamuseerd”, besluit Tom. “Het is zeker voor herhaling vatbaar.”

Eerste keer

De organisatie was dus tevreden maar ook verschillende bezoekers blikken met heel veel plezier terug. Een van die bezoekers was Koen (36) uit Lebbeke. Hij bezocht de fuif samen met zijn vriendin Fien (37) uit Heindonk. “We hadden het vernomen via vrienden”, zegt Koen. “Ik kende het al vanop een meeting in het Verenigd Koninkrijk maar ik had het zelf nog nooit gedaan. Ik wou het wel een keer uitproberen. Het is eens wat anders en erg leuk. Zolang je jouw hoofdtelefoon op hebt, zit je volledig mee in het verhaal.”