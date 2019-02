Duo riskeert jaar cel voor gewelddadige diefstal TVDZM

14 februari 2019

Het openbaar ministerie heeft een celstraf gevorderd van een jaar tegen twee jonge mannen voor een diefstal met geweld. Op 7 maart 2018 reden de beklaagden met hun auto achter een fietser. Die was net van het werk gekomen en was op weg naar huis. “Plots parkeerden ze zich voor de fietser, stapte de passagier uit en duwde die vervolgens zijn slachtoffer van de fiets”, zei de openbaar aanklager. “Daarna beval de passagier aan zijn slachtoffer om de portefeuille af te geven.” Na de diefstal sloeg de dader op de vlucht in de wagen. Op basis van de nummerplaat kon de politie de verdachten oppakken. Axel V.D.V. werd geïdentificeerd als chauffeur, Zino B. bleek de passagier te zijn. Enkel V.D.V. daagde op voor zijn proces. Hij vroeg de vrijspraak. Volgens zijn raadsman had hij geen weet van wat zijn passagier van plan was toen die uitstapte. Wat de rechter beslist, weten we op 25 februari.