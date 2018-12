Charlie De Keersmaecker stelt tentoon Eerste expo in nieuwe CC Binder Els Dalemans

28 december 2018

11u39 0 Puurs-Sint-Amands De nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands gaat van start met een unieke ‘fusie-expo’. Sint-Amandsenaar Charlie De Keersmaecker stelt als eerste kunstenaar tentoon in de nieuwe exporuimte van het Puurse cultuurcentrum Binder.

“Fotograaf Charlie De Keersmaecker is afkomstig uit Sint-Amands, en ging deze zomer met zijn fototoestel in de aanslag op pad in zijn geboortedorp. Hij maakte er een indrukwekkende reeks foto’s rond de mooiste Scheldebocht”, zegt Liesbeth De Keersmaecker van het team ‘Beleven’.

“De tentoonstelling wordt geopend in CC Binder op vrijdag 4 januari, en is daarna tot en met 31 maart te bezoeken: elke werkdag van 10 tot 18 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen van 14 tot 17 uur. Bij de expo hoort ook een fotoboek, dat op 4 januari wordt voorgesteld. Wie intekent voor 3 januari via de webwinkel, ontvangt een gesigneerd exemplaar tijdens de openingsavond. Het boek kost 28 euro en is te koop bij het vrijetijdsloket van Puurs, in de gemeentehuizen van Puurs en Sint-Amands en in Standaard Boekhandel Puurs.”

“Charlie De Keersmaecker organiseert op donderdag 21 februari ook een reeks rondleidingen. Hij neemt bezoekers mee op pad doorheen zijn tentoonstelling, vertelt over hoe de reeks tot stand kwam en geeft een inkijk in zijn leven als fotograaf. Wie aan zo’n rondleiding wil deelnemen, kan ook inschrijven via www.puurs.be/webwinkel.”

Charlie De Keersmaecker (°1975) studeerde aan Sint-Lucas Brussel en aan het Cleveland College of Art & Design in het U.K. Hij werkt voor nationale en internationale tijdschriften, en is vooral bekend voor modefotografie en portretten van muzikanten en kunstenaars.