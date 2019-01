Broers riskeren celstraf na verkeersagressie TVDZM

16u00 0 Puurs-Sint-Amands Twee broers riskeren celstraffen tussen de zes en acht maanden voor een geval van verkeersagressie. Ter hoogte van fastfoodketen McDonalds in Puurs stapten ze uit en werden er klappen uitgedeeld.

“Het raampje van het slachtoffer werd ingeslagen en de chauffeur kreeg klappen”, klonk het op zitting. “De vriendin van het slachtoffer probeerde de feiten te filmen maar haar gsm werd eveneens uit de handen geslagen.” Het slachtoffer was uiteindelijk vier dagen werkonbekwaam. Via camerabeelden kon de politie de twee broers identificeren. Over de aanleiding van het incident liepen de verhalen dan weer uit elkaar. Volgens het slachtoffer waren de twee broers al een hele tijd zijn vriendin aan het uitlachen en werd er zelfs een blikje gegooid. De broers beweerden dan weer dat ze enkel ‘zotte kuren’ aan het uithalen waren. “En mijn cliënt is pas uitgestapt nadat het slachtoffer aan de lichten deed alsof hij op hen wou inrijden”, zei de raadsvrouw van een van de broers. Haar cliënt David R. riskeert omwille van zijn strafregister acht maanden cel maar de advocate vroeg de vrijspraak. “Hij heeft nooit iemand geslagen”, klonk het. “In tegenstelling tot zijn broer.” Die riskeert dan weer een celstraf van zes maanden en gaf op zitting toe een slag te hebben uitgedeeld. Hij vroeg een milde straf. Vonnis in de zaak volgt op 4 februari.