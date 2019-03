Brandweerzone krijgt meer dan 1.400 stormmeldingen binnen: “Dit is uitzonderlijk” Els Dalemans Antoon Verbeeck

11 maart 2019

20u10 0 Puurs-Sint-Amands Eén dag na de hevige storm waren de hulpdiensten van hulpverleningszone Rivierenland nog druk in de weer met de vele herstellingen en het ruimen van het puin. De schade in de regio is dan ook groot. De brandweerzone kreeg meer dan 1.400 meldingen binnen.

In de Zeutestraat in Puurs-Sint-Amands sneuvelden de serres van ‘t Lekkerland, de zelfoogstboerderij van Lies Vissers en Tim Meys. Zij waren maandag alweer druk in de weer met de heropbouw. “Bij twee van onze serres van 40 meter lang scheurde de wind de zeilen aan flarden. Ook de deuren en bogen zijn stuk of verwrongen, de beschermingsdoeken zijn gescheurd... Zonde, want we kochten de serres pas vorig jaar aan”, zegt Vissers.

“Het merendeel van de groenten heeft het op het eerste zicht wonderbaarlijk overleefd. We moeten ze nu wel tijdelijk op een andere manier beschermen tegen koude, anders gaan ze stuk en zijn we een groot deel van onze oogst kwijt.” Het koppel probeerde de schade nog te beperken door het veld tijdens de storm vanuit de wagen in het oog te houden. “We sneden de touwen van de zeilen op een bepaald moment los om te vermijden dat de serre volledig ging vliegen. Daarna zijn we toch weer snel gaan schuilen: het was té gevaarlijk.”

In Bornem zorgden de omgevallen bomen ook voor problemen bij enkele horecazaken. Eén van de bomen in de Nattenhaasdonkstraat had in zijn val een kabel meegetrokken. Restaurant Groenendijk moest daarom zondag en maandag de deuren sluiten bij gebrek aan elektriciteit.

Ook in de Spuistraat in Eikevliet (Bornem) trok een omgevallen boom de onderliggende waterleiding stuk. “Pidpa kwam zondagnamiddag het water afsluiten, maar plaatste wel een standpijp zodat het kleine aantal getroffen woningen toch water had”, zegt burgemeester Kristof Joos (N-VA). “Maandag werd eerst de boom verwijderd -samen met nog twee exemplaren die niet stabiel meer stonden- en daarna repareerde Pidpa de leiding. Dat verliep moeizaam, de buizen moesten over een afstand van verschillende meters vernieuwd worden.”

De reparatie moest maandag afgerond zijn, want ook sterrenrestaurant Eyckerhof in de Spuistraat zat zonder water. “Zondag en maandag zijn gelukkig onze sluitingsdagen, maar vanaf dinsdag is ons restaurant zowel ‘s middags als ‘s avonds volgeboekt”, zeggen Ferdy Debecker en zijn vrouw Ann. “Het was héél nipt, na uren in spanning afwachten kwam er pas maandagavond weer water uit de kraan.”

“Gisteren en vandaag kregen we iets meer dan 1.400 oproepen binnen. Om 16 uur waren een 1.000-tal interventies afgerond. In totaal waren 44 verschillende brandweerploegen actief”, weet Larissa Gommers, communicatieverantwoordelijke van Brandweerzone Rivierenland. “Het grootste deel van de oproepen kwam op zondag binnen, met een piekmoment tussen 14 en 16 uur. Vandaag kregen we voornamelijk meldingen van bewoners die gisteren niet thuis waren of pas vanmorgen schade aantroffen.”

De brandweerzone spreekt van een uitzonderlijke situatie. “Begin vorig jaar kregen we ook met een zware storm te maken, maar toen ontvingen we 800 meldingen. We vragen de mensen dan ook om geduldig te zijn. Het is voor ons moeilijk te zeggen om welk uur we ter plaatse kunnen komen en moeten onze prioriteiten stellen. Een gat in een dak staat hoger op de prioriteitenlijst dan bijvoorbeeld een omgevallen boom in de tuin. De mensen reageren alvast begripvol en beseffen dat dit uitzonderlijk is.”