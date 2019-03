Boekenruilkastjes in alle deelgemeenten Els Dalemans

15 maart 2019

10u53 0 Puurs-Sint-Amands De bibliotheek van Puurs-Sint-Amands breidt het project van de boekenruilkastjes in de gemeente verder uit. “Na het succes van de kastjes in het Park Fort Liezele en op de kaai in Sint-Amands, krijgen nu ook de andere dorpen hun eigen exemplaar.”

“In een boekenruilkastje vind je verschillende boeken, die je gratis kan meenemen om te lezen. Wie thuis boeken heeft die niet meer gebruikt worden, mag deze ook in een boekenruilkast plaatsen. Zo vinden die boeken weer een nieuwe eigenaar. Wie een boek uit het kastje heeft gelezen, mag dit altijd weer terugplaatsen of ruilen voor een exemplaar uit de eigen privébibliotheek.”

“We plaatsten het eerste boekenruilkastjes in 2016 op de kaai in Sint-Amands, in de zomer van 2018 volgde een exemplaar in het Park Fort Liezele. Beide kastjes zijn zo’n succes dat we het project nu uitbreiden. In Puurs werd een exemplaar geplaatst in de Dorpshartuin, in Kalfort in de Vrededaaltuin, in Ruisbroek aan de Nieuwe Ark, in Breendonk aan Paepenheide, in Liezele op het Zonnewijzerplein, in Lippelo achter de parochiezaal en in Oppuurs aan de Baronie.”