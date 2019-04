Bierbrouwer en chocolademaker creëren samen Verhaerenpralines Els Dalemans

02 april 2019

18u43 0 Puurs-Sint-Amands De Meester-Brouwer uit Puurs-Sint-Amands en Go4Sjoklat uit Bornem stellen het resultaat van hun Klein-Brabantse samenwerking voor: de ‘Cuvée Verhaerenpralines’. “Bier en chocolade gaan perfect samen, dat bewijzen wij met dit gloednieuwe streekproduct.”

Eerder lieten Liesbeth De Keersmaecker en haar man Frederik al een kaas maken van hun Cuvée Verhaeren-bier, dit keer klopte het koppel aan bij chocolade-experten Patrick De Brandt en zijn vrouw Greet. “Patrick en Greet maken onder andere artisanale pralines, en verkopen dit lekkers op de markten en via hun webshop. In het verleden experimenteerden ze ook al met bier, ze zagen dit project dus meteen zitten”, zegt De Keersmaecker.

“Samenwerken met andere lokale ondernemers is geweldig. Deze mensen zijn vaak zo gepassioneerd bezig met hun vak, ze durven dingen uitproberen, kijken niet op de klok maar wel naar de perfectie van het eindproduct. We hebben de voorbije weken samen dan ook véél chocolade gegeten (lacht). Maar de proefsessies hadden het gewenste resultaat: maar liefst twéé Cuvée Verhaerenpralines.”

“Onze Cuvée Verhaeren Blond wordt gecombineerd met melkchocolade, de Cuvée Verhaeren Amber met de pure variant. De pralines zijn voor het eerst te proeven en te koop tijdens Café Cuvée, het biercafé tijdens het paasweekend op de kermis in Sint-Amands. Ook in het Aspergedorp in Puurs op 27 en 28 april zijn we van de partij. Verder kan je de pralines bestellen via de webwinkel van Go4Sjoklat en bij De Meester-Brouwer.”

go4sjoklat.be en www.facebook.com/cuveeverhaeren