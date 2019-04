Beruchte verkeersdrempel krijgt eigen snelheidsbord Els Dalemans

11 april 2019

17u24 0 Puurs-Sint-Amands De beruchte verkeersdrempel aan de brandweerkazerne in de Kleine Amer in Kalfort (Puurs-Sint-Amands) kreeg een eigen snelheidsbord met een aanduiding van maximum 10km/u. “We willen duidelijk maken dat je deze drempel best héél traag neemt”, zegt mobiliteitsschepen Alex Goethals (CD&V).

“Net na de plaatsing van deze verkeersdrempel lieten we hem tot twee keer toe opmeten, omdat we heel wat vragen kregen van automobilisten. Maar de drempel valt volledig binnen de toegelaten afmetingen, al is hij ondertussen inderdaad al berucht. Iedereen die hem één keer te snel nam, maakt die fout geen tweede keer.”

“Vanuit de buurt krijgen we echter toch nog af en toe meldingen: enkele snelheidsduivels blijven over de drempel heen vliegen en dat maakt best wat lawaai. Ook verliezen aanhangwagens of tractoren bij te hoge snelheid soms een deel van hun lading, en dat belandt dan op de rijweg. Daarom lieten we dit bord met een maximumsnelheid van 10 kilometer per uur plaatsen, als waarschuwing dat je deze drempel best héél traag neemt.”

“De verkeersdrempel werd bewust zo kort en hoog gemaakt, omdat hij vlakbij de brandweerkazerne en een school ligt. We willen de snelheid op die locatie dus ook echt naar beneden halen. We lieten ondertussen al paaltjes plaatsen naast de drempel, omdat sommige automobilisten probeerden om hem te vermijden door op het fietspad te rijden. We hebben zeker al overwogen om de drempel weer te verlagen, en zeg nooit nooit, maar voorlopig houden we het ‘meest efficiënte exemplaar’ van Klein-Brabant zoals hij is.”