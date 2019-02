Benoeming Koen Van den Heuvel valt niet overal even goed in thuisgemeente: “Bezieler van fusie verlaat al na één maand het schip” Els Dalemans

06 februari 2019

14u38 0 Puurs-Sint-Amands Burgemeester van Puurs-Sint-Amands en Vlaams fractieleider voor CD&V Koen Van den Heuvel (54) volgt Joke Schauvliege op als minister van Landbouw, Natuur en Omgeving. ‘Een vergiftigd geschenk’ klinkt het in Puurs-Sint-Amands, waar Van den Heuvel de architect was van de gemeentefusie. “We bekijken de komende uren en dagen hoe we dit gaan aanpakken”, reageert Peter Van Hoeymissen (CD&V), tot voor de fusie burgemeester van Sint-Amands.

Koen Van den Heuvel is sinds 1997 burgemeester van Puurs en sinds 1 januari 2019 van de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. De promotie van de Vlaamse volksvertegenwoordiger en CD&V-fractieleider tot minister is geen grote verrassing. Als lijsttrekker voor het Vlaams Parlement in de kieskring Antwerpen moet hij op 26 mei de strijd aangaan met N-VA-voorzitter Bart De Wever. Hij kan dus elke naambekendheid gebruiken. Maar de andere politieke partijen in de nieuwe fusiegemeente maken zich zorgen om deze stap én om de timing.

“We feliciteren onze burgemeester graag met zijn ministerschap, hij heeft hier lang op gewacht. Maar we vragen ons af hoe het nu verder moet met Puurs-Sint-Amands”, zegt Jan Van Camp (N-VA). “Van den Heuvel was immers de bezieler van de fusie en al na een maand aan het hoofd van onze nieuwe gemeente verlaat hij het schip. Er ligt hier nog héél wat werk op de plank, onder andere het nieuwe meerjarenplan. Het is nu aan CD&V om dit op de juiste manier op te vangen, wij vrezen echter voor verlies van kwaliteit. Alles was immers rechtstreeks aan de burgemeester gelinkt, zijn lijst heette bij de gemeenteraadsverkiezingen ook bewust ‘TeamKoen’. Wie het werk nu in zijn plaats zal doen, maakt ons minder uit, maar het moet wél gebeuren.”

Ook Heiko Van Muylder (KR8!) vindt dit geen goed nieuws voor Puurs-Sint-Amands. “Ik gun het Van den Heuvel zeker, maar vind de timing erg jammer. De inwoners hebben in oktober zo massaal op hem gestemd omdat ze verwachten dat hij er voor hén gaat zijn. Dat kan volgens mij moeilijk vanuit Brussel, de job van minister combineer je echt niet zomaar met die van burgemeester. Misschien wil hij nu vooral die 3 maanden tot de volgende verkiezingen overbruggen? Sowieso vrezen ook wij dat dit ten koste zal gaan van Puurs-Sint-Amands.”

“Dit is een heel uitzonderlijke situatie, waar ook wij niet op gerekend hadden. Deze ministerpost op dit belangrijke moment voor onze fusiegemeente weigeren was het beste wat Van den Heuvel voor Puurs-Sint-Amands had kunnen doen. Maar natuurlijk is dit voor hem persoonlijk de springplank naar meer”, zegt ook Peter Lemmens (Vlaams Belang). “Koen kennende, zijn we er zeker van dat hij zijn gemeente minstens vanop afstand zal blijven volgen. Hij is al meer dan 20 jaar burgemeester en heeft de touwtjes graag heel stevig in handen.”

Ook Els Knoops (Groen) panikeert niet. “We wisten toch allemaal wat de ambities van onze burgemeester waren? En toen inwoners in oktober op hem stemden, wisten ze toch ook dat hij fractieleider is? Dit lijkt mij dan ook de logische volgende stap”, klinkt het. “Ik ken Koen als een enorm betrokken en bevlogen man, we zijn vanuit Groen dan ook enorm blij dat net hij deze belangrijke portefeuille krijgt. Natuurlijk is hij ook belangrijk voor Puurs-Sint-Amands, maar zijn schepencollege en administratie hebben al zoveel ervaring. Onze organisatie gaat niet plots als een kaartenhuisje instorten. De liefde van Van den Heuvel voor onze gemeente is bovendien groot: hij zal er wel staan wanneer dat nodig is.”

Koen Van den Heuvel is de derde minister uit Puurs-Sint-Amands: ook Kris Peeters (CD&V) en Annemie Turtelboom (Open Vld) woonden eerder in de gemeente.