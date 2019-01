Belastingen dalen voor inwoners fusiegemeente Els Dalemans

22 januari 2019

14u49 0 Puurs-Sint-Amands De gemeenteraad van Puurs-Sint-Amands heeft de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen voor de nieuwe fusiegemeente aangepast. “Voor de inwoners van Sint-Amands is dit een fikse daling”, zegt burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V). “Waar blijft de daling voor de Puursenaar?” vraagt de oppositie zich af.

De aanvullende personenbelasting voor Puurs-Sint-Amands werd vastgesteld op 7,5 procent, de opcentiemen onroerende voorheffing op 941. “Deze daling was één van de beloftes uit ons CD&V-verkiezingsprogramma. Voor de inwoners van Sint-Amands is deze daling het grootst, omdat daar de belastingvoet tot 2015 nog op 8,5% stond”, zegt Van den Heuvel.

“Ook de opcentiemen onroerende voorheffing moesten worden gelijkgeschakeld. In Sint-Amands bedroegen die voor de fusie 945, in Puurs 941. Wij kiezen daarom nu voor de laagste optie. Deze daling is onder andere mogelijk door de verrekening van de fusiebonus.”

De oppositie ging niet helemaal akkoord. “Voor de Sint-Amandsenaren is dit inderdaad een daling, maar wat met de Puursenaar? Voor hem blijft alles bij het oude, en 7,5% en 941 opcentiemen liggen nog altijd een pak hoger dan het Vlaamse gemiddelde van 7,21% en 877 opcentiemen”, aldus Peter Lemmens (Vlaams Belang). “Wat wij missen is enig perspectief om naar dat Vlaamse gemiddelde te evolueren.”

Ook KR8! had kritiek. “Deze cijfers maakt normaal gezien deel uit van een grotere meerjarenplanning. Die wordt pas volgende maand goedgekeurd, maar we moeten deze aanpasisng nu wel al goedkeuren zonder ze te kunnen plaatsen in een breder kader”, zei Heiko Van Muylder. “We volgen ook collega Lemmens: we moeten ook de Puursenaars zicht geven op een daling.”

“We moéten deze cijfers voor eind januari goedkeuren, dit is wettelijk zo verplicht”, reageerde Van den Heuvel. “Het meerjarenplan volgt in februari, wat ook veel sneller zal zijn dan in vele andere gemeenten. Over een verdere verlaging kunnen we nu nog niets zeggen. Onze nieuwe gemeente is amper 3 weken oud, er is al veel werk verzet op erg korte tijd. Geef ons de tijd om alles verder op een rijtje te zetten, zodat we financieel gezond blijven, genoeg kunnen investeren, en misschien op termijn kunnen bekijken of er nog meer mogelijk is.”