Ahazaza-school is beste van het land Sint-Amandsenaren organiseren tweede boekenverkoop voor project in Rwanda Els Dalemans

07 januari 2019

11u12 0 Puurs-Sint-Amands 571 euro, dat mooie bedrag werd door Jan Jacobs, zijn broer en zussen ingezameld tijdens de eerste boekenverkoop in hun ouderlijke huis. Nu zaterdag vindt een tweede verkoop plaats, de opbrengst gaat naar ‘Ahazaza’ in Rwanda. Het schoolproject, dat al jaren wordt gesteund door de Sint-Amandsenaar, kaapte een mooie prijs weg: “Onze school werd bij de nationale examens de beste van Rwanda!”, klinkt het fier.

“onze Ahazaza-school nam deel aan de nationale examens op het einde van het schooljaar, dat eindigt in oktober. We behaalden niet enkel de eerste plaats van het district, maar van het hele land! Twee van onze leerlingen behaalden de ‘top 10'. Dit is het resultaat van de inzet van onze directrice, haar personeel en de leerlingen maar ook van de vele sympathisanten en weldoeners, die de ontwikkeling van onze school mee mogelijk maken”, zegt Jacobs.

“Ahazaza is een onafhankelijke school die werkt met een volledige zelffinanciering. Er krijgen 320 kinderen les en dat aantal stijgt snel. Daarom zijn we volop aan het uitbreiden. 2019 belooft een bijzonder druk jaar te worden: we willen graag 3 extra klaslokalen bouwen. Om ons financiële steentje bij te dragen, organiseren mijn broer, zussen en ik de verkoop van de honderden boeken van onze ouders.”

De tweede en laatste boekenverkoop vindt plaats op 12 januari van 13-18 uur in de Borgstraat 129 in Sint-Amands. Meer info: www.ahazaza.org.