9 artiesten uit 7 landen op podium van 18e Duvelblues-festival Els Dalemans

05 april 2019

17u42 1 Puurs-Sint-Amands Het festival Duvelblues uit Puurs-Sint-Amands vindt op 25 mei al voor de achttiende keer plaats. “We verwelkomen dit jaar negen artiesten uit zeven verschillende landen in Ruisbroek, het belooft een kleurrijk feestje te worden”, zegt organisator Gust Meeus.

“Duvelblues staat voor authentieke rootsmuziek. We kleuren zeker dit jaar ver buiten de lijntjes, want de klemtoon ligt allang niet meer op de pure blues. We serveren evengoed Afrikaanse rootsmuziek, opzwepende zigeunermuziek en Latijns-Amerikaanse ritmes.”

“We konden opnieuw een reeks straffe artiesten strikken, stuk voor stuk ronkende namen uit onder meer Canada, Amerika, Mali en Frankrijk. Zij zullen optreden in onze grote festivaltent of in het kleinere zaaltje, waar de sfeer wat intiemer is. Onze grote headliner van Duvelblues 2019 is The James Hunter Six. ”

“De opener van het festival dit jaar is ook nieuw. Piedmont Bluz, het Amerikaanse duo dat later op de dag ook optreedt, geeft het publiek een muzikaal geïllustreerde geschiedenisles van en over de blues. Het wordt een unieke workshop.”

“De troeven van Duvelblues hebben we ook dit jaar behouden. We zijn en blijven een familievriendelijk festival, met een gratis kampeerplaats naast het terrein, en een actie voor bezoekers jonger dan 26. We merken dat ook dit publiek meer en meer van bluesmuziek geniet, daarom is de toegang gratis voor iedereen die jonger is dan 26 op de dag van het festival.”

Tickets voor Duvelblues zijn te koop via www.duvelblues.be.