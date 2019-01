81-jarige brutaal overvallen in eigen woning Tim Van der Zeypen

31 januari 2019

16u10 0 Puurs-Sint-Amands Een 81-jarige bewoonster van een woning langs de Rozenlaan in Ruisbroek bij Puurs is brutaal overvallen. De vrouw ligt momenteel nog steeds in het ziekenhuis. De twee verdachten zijn spoorloos.

“Omstreeks 23.40 uur werd er bij de vrouw thuis aangebeld”, luidt het bij de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “Toen ze ging kijken, stonden er twee jongeren voor haar deur. Die wilden gebruik maken van haar toilet. De vrouw ging hier echter niet op in.”

Onder meer omwille van het late uur, liet de vrouw de jongeren niet binnen. Hierop werd het duo agressief. “Het glas van de voordeur werd ingestampt en zo konden de jongeren alsnog de woning binnen dringen”, klinkt het nog bij het parket.

Ernstig gewond

Eens binnen moest de vrouw meteen enkele klappen incasseren. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. Het was pas nadat een buurman tussenbeide kwam, dat de jonge gangsters op de vlucht sloegen. “Hij had het gerinkel gehoord van het stukgeslagen raam”, luidt het. “Hierop ging hij poolshoogte nemen.”

De bejaarde vrouw raakte ernstig gewond bij de home-invasion. De vrouw werd in allerijl overgebracht naar het ziekenhuis voor verzorging. “Ze is inmiddels buiten levensgevaar”, besluit het parket.

Volgens onze informatie kwam het niet tot een confrontatie tussen de buurman en de jonge overvallers. Die zijn voorlopig nog steeds spoorloos. De Federale Gerechtelijke Politie van Antwerpen voert nu verder onderzoek en spoort de daders op.

Link met andere home-invasion

Of er een link is tussen de brutale en gewapende home-invasion in de Jan Hallezlaan in Sint-Amands begin december 2018 is niet geweten. Volgens anonieme bronnen bij het onderzoek is dat wel een piste die onderzocht wordt. Ook toen ging het om twee brutale jongeren. Zij beroofden toen een koppel zeventigers nadat die hen ’s avonds hadden binnen gelaten. Er werd toen eveneens een smoesje gebruikt om binnen te geraken.