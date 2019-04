44ste Vastenvoettocht Sjabi brengt 31.310 euro op voor goede doelen Els Dalemans

06 april 2019

10u01 2 Puurs-Sint-Amands Een indrukwekkend bedrag van maar liefst 31.310 euro, dat is het resultaat van de 44ste Vastenvoettocht van het Sint-Jan Berchmansinstituut in Puurs-Sint-Amands. De leerlingen startten hun wandeling vrijdagochtend op het Kerkplein, en gingen een hele dag op pad om geld in te zamelen voor projecten rond kinderen in het zuiden.

“De leerlingen van onze lagere school in Puurs, Klavertjevier in Breendonk en Twinkelveld in Kalfort trokken hun wandelschoenen aan. Ook de middelbare schoolstudenten van campussen Begijnhofstraat, Hof-ten-Berglaan, Kerkplein en Schuttershofstraat stapten mee.”

“Onze leerlingen wilden zelfs graag nog méér doen. Eerder deze week brainstormden de studenten van campus Begijnhof over het milieubeleid op school. Ze gingen op zoek naar een aantal concrete acties, en besloten prompt om al tijdens de Vastenvoettocht aan de slag te gaan. Tijdens de wandeling maakten ze meteen een deel van het parcours zwerfvuil-vrij.”

Hele wereld

“De grote focus van de Vastenvoettocht bleef natuurlijk het steunen van onze projecten. Dit jaar zamelden we geld in voor de Rambia Studenten in Oeganda, Sprinkle in Afrika, de Lach van Joella in Madagascar, Wide open Vistas in Nepal, Foodstep, Kihovilo en Vélo Afrique in Uganda, My happy feet in Kenia, Shangrila Home vzw in Nepal, KaKaBe en GOMA in Congo, Dr Justo Dela Llana op de Filipijnen en AshaKiran in India.”