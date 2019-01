3.500 inwoners klinken op 2019 in nieuwe fusiegemeente Els Dalemans

13 januari 2019

18u47 0 Puurs-Sint-Amands Zo’n 3.500 inwoners van Puurs-Sint-Amands zakten zondagnamiddag af naar het Dorpshart, om er samen te klinken op het nieuwe jaar in de nieuwe fusiegemeente.

“Maar liefst 5.000 inwoners schreven zich op voorhand in voor deze drink, dat is een absoluut record. De regen bleek zondagmiddag de spelbreker, maar toch zakten zeker 3.500 mensen af naar het centrum. Dat zijn er nog altijd 500 meer dan vorig jaar”, zegt schepen van evenementen Hilde Van der Poorten (CD&V).

“Om alles comfortabel en vlot te kunnen laten verlopen, gingen we al om 14 uur -een uur vroeger dan oorspronkelijk gepland- van start. Zo konden we de drukte een beetje spreiden. De aanwezigen kregen bonnetjes om iets te eten en te drinken. Bovendien gaven we alle inwoners een nieuwjaarsgeschenkje mee naar huis: een boodschappentas met het nieuwe logo van Puurs-Sint-Amands én een filmticket voor ons CC Binder.”

“Deze drink op het Dorpshart was de tweede dit jaar. Op onze nieuwjaarsdrink vorig weekend op de Kaai telden we 1.000 inwoners. Ook dat was een heel grote opkomst en voor ons een positief signaal voor de toekomst van Puurs-Sint-Amands.”