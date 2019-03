2 nieuwe laadpunten voor elektrische wagens Els Dalemans

14 maart 2019

16u06 0 Puurs-Sint-Amands Puurs-Sint-Amands telt twee nieuwe locaties met laadpunten voor elektrische wagens. “We breiden ons netwerk verder uit om elektrisch rijden in alle deelgemeenten mogelijk te maken”, zegt schepen van milieu, mobiliteit, klimaat en duurzaamheid Alex Goethals (CD&V)

“Eén nieuwe laadpaal werd geplaatst op de parking aan de kerk in Liezele, het tweede exemplaar kwam in de Marthe Massinstraat in Sint-Amands. Zo komt ons totale aantal laadpunten op 7 stuks. In 2017 werden er immers al 2 laadpunten geplaatst aan het station van Puurs en op de parking IJzergieter in deelgemeente Ruisbroek. Na de werken in het centrum van Kalfort kwam er een exemplaar bij op de parking Fabiolapark. Sint-Amands kreeg in 2018 laadpunten aan de Kapellelaan en in de Emile Verhaerenstraat.”

“We kiezen nu heel bewust voor deze twee nieuwe locaties om het elektrisch rijden in al onze 8 dorpskernen aantrekkelijker en eenvoudiger te maken. Zo kunnen we als gemeentebestuur ook ons steentje bijdragen in het verlagen van de CO2-uitstoot.”