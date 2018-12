“We zoeken steeds weer het evenwicht tussen traditie en innovatie” Centrum voor muziekinstrumentenbouw viert 40ste verjaardag met reeks activiteiten



Els Dalemans

20 december 2018

15u27 0 Puurs-Sint-Amands Het Centrum voor muziekinstrumentenbouw (Cmb) in Puurs blaast 40 kaarsjes uit, en viert die bijzondere verjaardag nu zaterdag met een reeks activiteiten. “We combineren het aanleren van een oud ambacht met nieuwe, moderne technieken. Steeds weer zoeken en vinden we zo het evenwicht tussen traditie en innovatie”, zegt algemeen coördinator Martina Gozzini.

“Het Centrum voor muziekinstrumentenbouw werd opgericht in 1978 als een ontmoetingsplaats voor bouwers en muzikanten. Het doel was toen ook al de kennis over instrumentenbouw verzamelen en verspreiden. Het Cmb groeide zo uit tot een draaischijf voor al wie in Vlaanderen en ver daarbuiten bezig is met instrumentenbouw. We organiseren onze cursussen in samenwerking met CVO Rivierenland, op dit moment volgen 250 mensen bij ons les. 20 procent van hen komt uit het buitenland. Ook ikzelf ben afkomstig uit Italië, tien jaar geleden startte ik hier mijn opleiding en uiteindelijk werd ik coördinator”, zegt Gozzini.

“Vlaanderen telt nog heel wat andere opleidingscentra voor muziekinstrumentenbouw, maar Cmb is uniek. Enkel hier vind je zo’n divers aanbod aan cursussen: gitaar, luit, viool, viola da gamba, historische klavieren, reparatietechnieken... Onze leden kunnen meteen gebruik maken van een vakbibliotheek, een planotheek, een magazijn met klankhout en specifieke gereedschappen... Omdat ons aanbod zo groot is, hebben we ook een team van gespecialiseerde docenten. Studenten -van alle leeftijden en achtergronden- komen hier in een unieke omgeving samen en dat maakt dat hier constant ideeën en ervaringen worden uitgewisseld. Ik heb ook zelf mogen ontdekken wat een bijzondere plaats het Cmb is.”

“Naast opleidingen organiseert het Cmb ook workshops, lezingen en concerten, beurzen, samenwerkingen met andere scholen en musea... In samenwerking met universiteiten doen we bovendien aan onderzoek naar het gebruik van lokale houtsoorten en alternatieve grondstoffen”, somt Gozzini op.

“In alles wat we doen is ons uitgangspunt het respect voor de traditie van dit ambacht. Bij muziekinstrumentenbouw wordt heel traag en geconcentreerd gewerkt, het is handwerk waar veel geduld bij komt kijken. Maar we combineren die traditie wel met innovatie: de plannen voor de instrumenten staan op de PC, we werken met professionele en moderne machines, zijn op de hoogte van de laatste nieuwe zaken in het wereldje. Enkel zo kunnen we nog eens 40 jaar mee.”

Het Cmb nodigt iedereen uit voor de opendeurdag op zaterdag 22 december van 11-17 uur in de Guido Gezellelaan 89 in Puurs. Op het programma staan tentoonstellingen, workshops, vrij podium, een schaafcompetitie en meer. Het avondprogramma vindt plaats in CC Binder, alle info op www.cmbpuurs.be.