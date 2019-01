‘Sterk’ schenkt 5 kerstbomen en 3.500 euro weg Els Dalemans

09 januari 2019

16u53 0 Puurs-Sint-Amands Maar liefst 5 kerstbomen inclusief lichtjes en versiering, dat is wat Inès Herbosch uit Ruisbroek (Puurs-Sint-Amands) net voor de feestdagen wegschonk aan mensen die het financieel moeilijker hadden. Met haar vzw Sterk doet ze daar nog eens een schenking van 3.500 euro bovenop, geld dat wordt verdeeld over verschillende goede doelen.

“We richtten Sterk op na het verlies van ons dochtertje Emeline, het tweelingzusje van Rosalie. Ons doel is mensen aanmoedigen om ook op moeilijke momenten tijd te maken voor elkaar, meer te zorgen en te luisteren, iemand met iets kleins een hart onder de riem te steken. We ontwierpen zelf een reeks wenskaarten en geschenken, en die raakten de voorbije maanden vlot verkocht.”

“Het resultaat is een cheque van 3.500 euro, die we verdelen over 4 vzw’s. Kadodder begeleidt gezinnen met kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking in hun zoektocht naar antwoorden. Flegado is een dagcentrum waar mensen met een beperking hun kwaliteiten kunnen ontwikkelen. In het Rouw- en Verliescafé is tijd, aandacht en ruimte voor verlies in een sfeer van vertrouwen en gezelligheid. ‘Boven de Wolken’ tot slot schenkt ouders die een sterrenkindje verliezen professionele foto’s.”

“Naar aanleiding van de feestdagen organiseerden we in december nog een extra actie. We besloten onze eigen kerstboom inclusief versiering weg te schenken aan iemand die het financieel moeilijk had. Meteen nadat we ons idee lanceerden, kregen we soortgelijke reacties van vele anderen. Zo konden we uiteindelijk 5 gezinnen blij maken met een aangeklede kerstboom. Dat was een fantastische manier om 2018 af te sluiten.”