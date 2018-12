“Nieuwe fusiegemeente zit al in portefeuille van inwoners” Reeks belastingen en retributies aangepast op laatste gemeenteraad Els Dalemans

18 december 2018

12u43 0 Puurs-Sint-Amands De gemeentebesturen van Puurs en Sint-Amands hebben hun laatste afzonderlijke gemeenteraden achter de rug. Meteen werd een reeks belastingen en retributies aangepast, om de tarieven gelijk te schakelen. “Het gaat hier telkens om een stijging, de nieuwe fusiegemeente is een excuus om onze inwoners meer te laten betalen”, klonk het bij de oppositie.

De prijs van de Puurse huisvuilzakken stijgt tot deze van Sint-Amands: van 1,80 naar 2 euro per grote zak en van 0,90 naar 1 euro per kleine zak. Ook de prijzen voor het recyclagepark Lichterveld werden aangepast. De tarieven stijgen voor gezinnen gemiddeld met 20 procent, er zijn aanpassingen voor grof vuil, hout, gips, roofing en gemengd puin.

“CD&V verkondigde dat deze fusie steeds in het voordeel van de burger zou zijn. Deze prijsstijgingen zijn dat niét”, reageerde Jan Van Camp (N-VA). Ook Peter Lemmens (Vlaams Belang) stemde tegen: “Men spreekt over een stijging van gemiddeld 20%, maar bij grofvuil gaat het om 25% meer, bij gyproc om een verdubbeling en bij roofing om een vijfvoud.” Inge Faes (KR8!) waarschuwde voor een toename van het sluikstorten. “We krijgen dit probleem nu al niet opgelost, met deze prijsstijging maken we het vast nog erger.”

Schepen Alex Goethals countert de kritiek. “De prijzen voor onze huisvuilzakken zijn al 5 jaar stabiel. We blijven ook de goedkoopste in de regio: in Bornem betaal je 2,3 euro en in Mechelen 2,5 euro. We denken niet dat deze kleine meerkost voor opvallend meer sluikstorten zal zorgen, zeker niet als je weet hoe hoog de boetes zijn”, aldus Goethals.

“Ons containerpark hebben we als enige in de regio in eigen beheer, met lage prijzen tot gevolg. Maar door hogere brandstofprijzen en transportkosten moeten we toch enkele tarieven aanpassen. We blijven wel goedkoper dan Sint-Amands, dat nog tot 2021 samenwerkt met Ivarem. Er zullen dus prijsverschillen zijn tussen de 2 parken. Inwoners van Sint-Amands zijn wél steeds welkom in Puurs.”

Ook de prijs van adminstratieve stukken en prestaties werd herbekeken. Puursenaars betaalden in het verleden enkel bij afgifte van een trouwboekje, voortaan zal ook een huwelijksceremonie aangerekend worden. Om geen onderscheid te maken tussen huwen en wettelijk samenwonen, wordt ook voor de registratie van dat laatste een kost aangerekend.

“Puurs gaat naar een verdubbeling van het aantal retributies, mét telkens een hoger tarief”, aldus Lemmens. “Er zijn door de fusie nu eenmaal aanpassingen nodig, en niet iedereen heeft elke week een reispas of trouwboekje nodig”, reageerde burgemeester Koen Van den Heuvel (CD&V).

Ook de tarieven voor de gemeentelijke saneringsbijdrage en -vergoeding van Pidpa werden gelijkgeschakeld, met een “lichte verhoging” voor Puurs tot gevolg.

In Sint-Amands werd de legislatuur rustig afgesloten. Voor de gelegenheid waren de gewezen gemeenteraadsleden sinds 1977 uitgenodigd voor de historische laatste gemeenteraad. Burgemeester Peter Van Hoeymissen sprak hen toe: “Ik wil alle mandatarissen bedanken die sinds de fusie van 1977 bijgedragen hebben tot het Sint-Amands van vandaag. De nieuwe gemeente bouwt voort op het mooie werk dat in het verleden door velen is geleverd.”