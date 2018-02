Zwaargewonde bij ongeval 03 februari 2018

Bij een verkeersongeval op de Mechelbaan (N15) in Putte is gisteren een autobestuurder ernstig gewond geraakt. Het ongeval gebeurde kort na 11 uur in de buurt van het kruispunt met de Scherpstuklei. Vermoedelijk kwam een van de betrokken wagens net uit die straat gereden op het moment van het ongeval.





Rondtollen

Een voertuig begon rond te draaien en kwam uiteindelijk in tegenovergestelde richting tot stilstand. De brandweer moest een bestuurder uit het wrak halen. "De man zat niet gekneld maar uit medische redenen werd samen met de dokters en verplegers beslist om het dak eraf te halen en de man horizontaal te bevrijden", vertelt brandweerkapitein Tim Jacobs. De man raakte ernstig gewond maar bleef bij bewustzijn. Hij werd overgebracht naar het Imeldaziekenhuis in Bonheiden voor verdere verzorging. De andere bestuurder liep lichtere verwondingen op. Door het ongeval was de Mechelbaan een tijdlang volledig versperd. (TVDZM)