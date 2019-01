Workshops rond budgetteren en administratie Antoon Verbeeck

15 januari 2019

13u49 0

Het dienstencentrum van Putte organiseert samen met de sociale dienst workshops rond leren budgetteren, prijsbewust winkelen, reclame en administratie op orde houden. De workshops vormen één reeks, het is dus aangewezen dat je alle vier workshops volgt. De plaatsen zijn voorbehouden voor inwoners uit Putte. Schrijf je tijdig in via glenn.vaes@ocmwputte.be of in het dienstencentrum, door je naam en telefoonnummer door te geven. De workshops, die plaatsvinden in februari en maart, zijn gratis bij te wonen.