Wie helpt mee 19de-eeuws prieeltje heropbouwen? 04 april 2018

02u41 0

Davidsfonds Putte heeft een sponsorproject in het leven geroepen voor de heropbouw van een oud prieeltje op de Ixenheuvel. Wie de bouw sponsort, krijgt onder andere een 'kunstportfolio', een document over de historiek van het 19de-eeuws prieeltje, informatie over heropbouw en de sponsors.





Naam in gebouw

"Vlaanderen en ook Putte beschikken over een rijke schat aan erfgoed. Helaas verdwijnen op steeds meer plaatsen de voetsporen van onze geschiedenis en van onze voorvaderen. Vermits dit tot het takenpakket van het Davidsfonds behoort hebben wij met onze vereniging de uitdaging aangenomen om een stukje erfgoed in duidelijk verval, terug op te bouwen op een plek waar dit prachtig exemplaar ten goede komt van de hele Putse bevolking", deelt Robby Goovaerts mee. Alle sponsors worden uitgenodigd voor de officiële opening van het heropgebouwd prieeltje en hun naam krijgt een plaatsje in het gebouw. Sponsoren kan vanaf 50 euro. Het project loopt af op 30 mei. Wie het project wil steunen, moet een bedrag storten op het rekeningnummer BE16 7509 3785 5574 met als mededeling 'steunproject prieeltje'. (AVH)