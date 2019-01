Werken Lierbaan gaan nieuwe fase in Antoon Verbeeck

19 januari 2019

17u27 0

De wegenwerken op de Lierbaan gaan een nieuwe fase in. Deze keer wordt er gewerkt vanaf het kruispunt met de Kapelstraat-Clemenstraat tot voor het kruispunt met Bredestraat-Waversesteenweg. Het kruispunt met Bredestraat blijft nog toegankelijk voor doorgaand verkeer. De aannemer start aan de Kapelstraat en werkt zo in de richting van het centrum verder. Het gaat om de vijfde fase van de werken. “Fase 1, 2, 3 en 6, de werken in Draplei, zijn reeds afgerond. Fase 4, de werken in de Zoetewei-Kapelstraat, inclusief het kruispunt, wacht nog op de toplaag asfalt. Dit kan pas uitgevoerd worden na de winter, bij warmere weersomstandigheden. De werken aan het kruispunt Bredestraat-Waversesteenweg zullen slechts na de afwerking van fase 4 van start gaan, zodat het verkeer dan via het nieuwe kruispunt Kapelstraat-Clemenstraat zijn weg kan vinden”, deelt de gemeente mee. Doorgaand verkeer wordt via de reeds bestaande wegomlegging omgeleid.