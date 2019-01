Wagen slipt tegen huis aan, en rijdt daarna weg Antoon Verbeeck

23 januari 2019

Op de hoek van de Glasstraat en Eksterstraat in Putte is deze middag een wagen tegen een woning geslipt. Het voertuig raakte eerst nog een paaltje langs de weg. De chauffeur pleegde daarna vluchtmisdrijf. “Rond kwart voor twaalf hoorde ik een luide klap. Door het raam zag ik een witte wagen tegen mijn huis stilstaan. Ik haastte me naar buiten, maar de wagen was al vertrokken”, legt inwoner Robby Goovaerts uit. “Er zijn nu enkele krassen in de blauwe steen van mijn gevel, het paaltje lag twee huizen verder. De schade valt op zich dus mee. Toch vreemd dat de chauffeur gewoon is doorgereden. Zijn wagen heeft ongetwijfeld wel wat schade opgelopen.” De bewoner heeft de politie ingelicht van het feit.