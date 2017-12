Vrachtwagen zet buurt zonder internet 02u39 0

Op de Mechelbaan in Putte is een vrachtwagen met container tegen een kabel van Telenet gereden die over de steenweg hing. Verscheidene leidingen knapten af. "Plots waren het internet, de televisie en de telefoonlijn dood", vertelt een buurtbewoner. Verscheidene gezinnen in de buurt ondervonden hetzelfde probleem. Een arbeider van Telenet kwam ter plaatse voor de herstelling. De brandweer haalde de kabels weg. Die waren op het fietspad, tussen bomen en in voortuintjes terecht gekomen. De verkeershinder was beperkt. (TVDZM)