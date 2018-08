Voorleesmomenten bib licht gewijzigd 29 augustus 2018

Vanaf september krijgen de voorleesmomenten in de bib een iets andere invulling. In Putte worden de wekelijkse voorleesmomenten vanaf september herleid tot een maandelijks voorleeshalfuurtje in combinatie met een kindvriendelijke extra activiteit. Op 8 september start voorleesvrijwilliger Marleen Feyaerts in de hoofdbib met deze vernieuwde formule. Na het voorleeshalfuurtje vindt er dan een sessie ballonnen plooien plaats. Het voorlezen in Beerzel zal vanaf oktober plaatsvinden op een nieuwe locatie. Voortaan zal de kinderopvang De Cacetoe dienst doen als locatie. Voor de volwassenen start het verhalen vertellen op donderdag 20 september in de Putse bib. Net zoals de voorleesmomenten voor kinderen is deze activiteit ook gratis. Inschrijven via de bib is wel verplicht. (AVH)