Voetbalito tovert gratis stage uit zijn hoed NA SCHALKE-DEBACLE TOCH GOED NIEUWS VOOR SPELERTJES KFC PUTTE ANTOON VERBEECK

03 augustus 2018

02u32 0 Putte Goed nieuws voor de jeugdspelers van KFC Putte: nadat ze een voetbalstage met Duitse topclub Schalke 04 in rook zagen opgaan wordt hen nu een alternatief aangeboden door voetbalschool Voetbalito. De stage is bovendien helemaal gratis.

KFC Putte zou van 20 tot en met 22 augustus omgetoverd worden tot een echte trainingslocatie van Schalke 04. Tijdens de 'Schalke auf Tournee'-voetbaldagen zouden de spelertjes trainen zoals een jeugdspeler van de Duitse club en stond er een bezoek aan de Veltins Arena in Gelsenkirchen op het programma. Ondertussen kreeg KFC echter het bericht dat de organisatie van de voetbaldagen failliet is.





Veertigtal inschrijvingen

"We zijn destijds zelf gecontacteerd geweest door de organisator van Schalke auf Tournee om bij ons een voetbalstage te organiseren. Het leek ons een leuk initiatief voor onze jeugdspelers. Er waren een veertigtal inschrijven", zegt jeugdcoördinator van KFC Evelien Dierickx. "Nooit eerder hebben we met een buitenlandse club samengewerkt, dus het zou een primeur zijn geweest. Jammer dat het zo moet aflopen. Onze spelers keken uit naar het kamp en de ouders zien misschien het inschrijvingsgeld, zo'n 200 euro, niet meer terug."





KFC is lang niet de enige club die na het faillissement van Schalke auf Tournee met legen handen achterbleef. Verschillende voetbalclubs uit Vlaanderen en Nederland hadden zich voor de stages ingeschreven. Toch zal er van 20 tot en met 22 augustus gevoetbald worden, met dank aan voetbalschool Voetbalito uit Geetbets. "We hebben alle gedupeerde clubs gecontacteerd met de vraag of we een gratis voetbalstage mochten aanbieden. Putte ging in op onze vraag. We doen dit om onze organisatie wat meer bekendheid te geven en om te laten zien dat er ook voetbalstages zijn die niet om het commerciële draaien", reageert Marco Giovannelli. "De organisatie Schalke auf Tournee kocht de licentie van de Duitse club en kon onder hun logo en naam dergelijke voetbaldagen organiseren. In werkelijkheid heeft het weinig met de club te maken. De trainers die in Putte zouden training geven, zijn helemaal geen trainers van Schalke. Jammer dat zo'n organisaties, die alleen maar uit zijn op geld, voetbalstages in een slecht daglicht brengen."





Ondertussen maakte Schalke 04 bekend dat het alle gedupeerde clubs zal uitnodigen voor een vriendenmatch tegen het Italiaanse Fiorentina op 11 augustus. "We hebben nog geen uitnodiging van Schalke ontvangen. 11 augustus is kort dag. Ik stel me de vraag of de ouders en spelers het wel zien zitten om dan de verplaatsing naar Duitsland te maken. Maar het is wel positief dat Schalke 04 alsnog iets op poten zet", besluit Dierickx.