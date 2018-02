Vier mannen opgepakt met meer dan 10.000 euro cash in auto 10 februari 2018

De lokale politiezone Bodukap heeft vier mannen opgepakt. Ze werden met hun voertuig opgemerkt in de Kapelstraat in Putte. "Een patrouilleploeg zette het voertuig met Franse nummerplaten aan de kant", meldt de politie. "Tijdens de controle bleken ze in het bezit te zijn van meer dan 10.000 euro." Het geld werd in beslag genomen, de vier mannen uit Madagaskar die momenteel in Frankrijk verblijven, werden meegenomen naar het politiekantoor. Er volgde een intensief verhoor en het parket werd ingelicht. Mogelijk zou het om witwaspraktijken gaan. "De vier verklaarden niets te weten van witwassen, het geld was naar eigen zeggen bestemd voor de aankoop van een nieuwe auto." De vier verdachten werden na verhoor opnieuw vrijgelaten. Het geld bleef wel bij de politie. Als ze het geld terug willen, zullen ze moeten aantonen dat er geen witwaspraktijken aan te pas komen. (TVDZM)