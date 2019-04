VIDEO. Duo crasht tijdens achtervolging na overval op handelaar (86) Tim Van der Zeypen

18 april 2019

17u45 35 Putte Verschillende politiezones hebben vanmiddag een grote klopjacht gehouden in Putte. Twee mannen gingen er kort na de middag vandoor met enkele duizenden euros van een 86-jarige handelaar uit Heist-op-den-Berg. Een van de verdachten werd intussen opgepakt. “De man zal kortelings voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter”, bevestigt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens.

De brutale diefstal gebeurde rond 13 uur bij een handelaar in brandstoffen langs de Oude Liersebaan. “Ze kwamen binnen en gedroegen zich bijzonder zenuwachtig”, vertelt zaakvoerder Armand. “Toen ze moesten betalen, duwde een van hen een blad papier in mijn gezicht terwijl de andere me vastgreep.”

De twee gingen ervandoor met de portefeuille van de tachtiger met daarin enkele duizenden euro’s. Ze sloegen vervolgens op de vlucht met een Volkswagen Golf met Engelse nummerplaten. “Ik heb meteen de politie gebeld en vervolgens mijn zoon ingelicht”, gaat de tachtiger verder.

Crash

De politie van Heist-op-den-Berg kwam ter plaatse en kamde de omgeving uit. Niet veel later werd het verdacht voertuig van de dieven opgemerkt op weg naar het centrum van Heist. De politie ging in de achtervolging en kreeg daarbij steun van hun collega’s uit Bodukap en Lier.

Ter hoogte van het kruispunt van de Schrieksesteenweg met Zevenbunder in Putte, crashte het vluchtvoertuig tegen een verkeersbord en een betonnen afsluiting van een woning. “Ik werd opgeschrikt door een luide knal. Toen ik ging kijken zag ik niemand meer zitten”, vertelt een buurtbewoonster. “De airbags waren afgegaan en er kwam rook uit de auto. Omdat ik vreesde dat er iemand gewond was, ben ik gaan kijken. De inzittenden waren intussen al weg.”

Arrestatie

Naar verluidt zouden de daders zijn gecrasht na een manoeuvre van een tractor die Zevenbunder wilde indraaien. Meteen daarna sloegen ze te voet op de vlucht. “Vrij snel werd er een van de verdachten opgepakt. Het gaat om een 32-jarige Roemeen”, zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. “De tweede verdachte is momenteel spoorloos.”

In de zoektocht naar die verdachte kregen de politiezones onder meer steun van de helikopter en speurhonden van de Federale Politie. Alle wegen in en richting Putte werden in de gaten gehouden door agenten van de verschillende politiezones. “Het was best spectaculair allemaal”, zeggen inwoners van Putte. “Hopelijk wordt die tweede man nu snel gevat. Echt veilig voelen we ons niet.”